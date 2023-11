Thuram: «Il gol al Milan? Ho visto che Thiaw non mi ha attaccato e...»

L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, è tornato sul suo gol realizzato nel derby di campionato contro il Milan: le sue parole

Protagonista della nuova puntata di DAZN Heroes, Marcus Thuram ricorda il suo gol in Inter-Milan.

LE PAROLE – «Ho visto che Thiaw non mi ha attaccato, mi sono girato e l’ho puntato: mi piace sapere contro chi gioco, se il difensore è veloce o aggressivo. I difensori del Milan non erano tornati, ero uno contro uno: sono rientrato e ho tirato. Quando chiudo gli occhi e penso alla partita penso a quando siamo entrati e alle due coreografie: è stato un momento speciale. Quella settimana fu normale, io non penso molto alle partite in settimane, ma all’allenamento: avevo fatto alcune domande a Mkhitaryan, ma non voleva dirmi troppo perché avrei visto io stesso».

