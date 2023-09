Thuram: «Grande serata, mi tengo il gol per...»

Intervenuto nel post partita di Francia-Irlanda, Marcus Thuram ha così commentato la vittoria della sua Nazionale ai microfoni di Sky Sport

Le parole di Thuram, prossimo avversario del Milan nel derby, intervenuto nel post partita di Francia-Irlanda, sulla vittoria della sua Nazionale ai microfoni di Sky Sport:

SENSAZIONI – «Il gol? Un grande piacere, soprattutto farlo in un contorno come quello del Parco dei Principi. Avrei potuto farne due questa sera però teniamolo per la prossima partita».

PRIMI NEL GIRONE, E ZERO GOL SUBITI – «Dal punto di vista aritmetico siamo perfetti però non vuol dire che non dobbiamo continuare a lavorare. Una grande serata».