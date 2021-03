Thomas Nordahl: «Ibra e Lukaku meglio di Ronaldo, vi dico il motivo»

Thomas Nordahl ha commentato il rendimento stagionale di Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Lukaku, le sue parole

Thomas Nordahl, figlio di Gunnar, ha anche spiegato le sue preferenze per Ibrahimovic e Lukaku rispetto a Cristiano Ronaldo, direttamente ai microfoni di Tuttosport:

«Voto per Zlatan e per Romelu. Mi spiego meglio: la Juventus ha vinto svariati campionati anche senza CR7. E addirittura ora i bianconeri rischiano di non vincere lo scudetto. Ibra e Lukaku invece hanno migliorato Inter e Milan. E al momento stanno centrando gli obiettivi per cui sono stati messi sotto contratto. Non mi fraintenda: CR7 resta un grande giocatore, ma non ha avuto quel grande impatto sui risultati della squadra che ci sia auspicava».