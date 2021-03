Svezia: Ibrahimovic sceglie la numero 11 e scherza con Isak

Zlatan Ibrahimovic, a distanza di quasi 5 anni, torna in Nazionale. Lo farà indossando la maglia numero 11

Zlatan Ibrahimovic, a distanza di quasi cinque anni, torna in Nazionale. Ci sarebbe tantissima attesa per il gigante rossonero, pronto ad esordire, come riporta Sky Sport, con la maglia numero 11, la stessa che indossa al Milan.

L’ex Manchester Utd è stato anche protagonista di un divertente siparietto: «Ho chiesto a Isak la 11, lui mi ha risposto di sì. Se la potrà riprendere tra 6 o 7 anni quando smetterò».