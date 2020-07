Tho Hernandez contro il “passato mancato”: è stato vicino al Napoli

Theo Hernandez scenderà in campo al San Paolo per sfidare il Napoli: il terzino è stato vicino ai partenopei prima di firmare con il Milan

Questa sera Theo Hernandez giocherà al San Paolo per il match tra Milan e Napoli: proprio i partenopei sono stati la squadra più vicina all’acquisto del terzino francese in estate prima dell’intervento di Paolo Maldini ad Ibiza.

Come rivelato dallo stesso Theo, non è bastato il colloquio con Carlo Ancelotti in estate, la chiamata del Milan è stata molto più convincente e, come detto dallo stesso terzino, “impossibile da rifiutare”.