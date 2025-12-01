Thiaw vola con il Newcastle: segna una doppietta in Premier contro l’Everton! Segui le ultimissime sui rossoneri

L’ex difensore del Milan, Malick Thiaw, sta vivendo un momento di forma straordinaria in Premier League con la maglia del Newcastle United. Il centrale tedesco, noto per la sua imponenza fisica e le sue qualità atletiche, è stato il protagonista assoluto del recente successo dei Magpies contro l’Everton, realizzando una doppietta storica.

Il suo exploit ha inevitabilmente generato un po’ di rammarico e nostalgia tra i tifosi rossoneri, che ricordano il suo periodo al Diavolo.

Doppietta da Record: Il Gol Lampo che Fa Storia

La partita contro l’Everton ha visto Thiaw non solo segnare due reti, un risultato eccezionale per un difensore, ma anche stabilire un nuovo record stagionale. Il suo primo gol è arrivato dopo appena 52 secondi dal fischio d’inizio del match.

Attualmente, nessun altro giocatore in questa stagione 2025/26 di Premier League è riuscito a fare meglio. Questa partenza fulminea dimostra la sua capacità di incidere fin dai primi minuti, un pregio che il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, avrebbe certamente apprezzato per aumentare il cinismo offensivo della squadra.

L’Esultanza e la Gratitudine per i Tifosi del Newcastle

Al termine della partita, Malick Thiaw ha espresso tutta la sua felicità e gratitudine per il momento magico che sta vivendo in Inghilterra. Le sue dichiarazioni sottolineano il forte legame che si è già creato con l’ambiente del Newcastle: “Sono grato, è un momento incredibile per me“.

L’accoglienza calorosa ricevuta in Inghilterra lo ha fatto sentire subito a casa, un dettaglio che è fondamentale per un calciatore che cerca continuità e fiducia: “I tifosi del Newcastle mi hanno accolto come se fosse la mia nuova casa, quindi sono davvero grato“. Questa serenità ambientale è probabilmente una delle chiavi del suo rendimento superlativo.

Il suo successo in Premier League è la testimonianza del grande potenziale che il difensore ha sempre dimostrato. La cessione di Thiaw è stata un’operazione gestita dal Milan in un contesto di riassetto strategico e finanziario, anche se l’attuale direttore sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, probabilmente avrebbe voluto trattenerlo, vista la sua crescita esponenziale.

Mentre Allegri lavora per cementare la solidità difensiva del Diavolo, i riflettori restano puntati su Malick Thiaw, che in Inghilterra si sta consacrando come uno dei migliori difensori del campionato, e uno dei più prolifici sotto porta.