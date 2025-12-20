Thiago Silva, clamoroso retroscena sul mancato ritorno al Milan: ecco da chi è arrivato il no. E Allegri…

Thiago Silva, spunta il clamoroso retroscena sul mancato ritorno del difensore brasiliano in rossonero: no della società

Il ritorno romantico di Thiago Silva al Milan sembra destinato a rimanere un capitolo chiuso nel libro dei ricordi. Nonostante l’apertura tecnica e il desiderio del giocatore, la trattativa ha subito una brusca frenata. A fare chiarezza sulla dinamica interna al club è il giornalista di SportMediaset Orazio Accomando, che tramite il proprio profilo “X” ha svelato i retroscena di questo mancato matrimonio.

Thiago Silva, il veto societario

Secondo quanto riportato da Accomando, la fine della trattativa non è legata a una mancanza di volontà dei protagonisti sul campo, bensì a una precisa strategia della società:

La scelta della dirigenza: Il “no” definitivo all’operazione è arrivato dai vertici rossoneri. La proprietà e l’area tecnica dirigenziale hanno preferito non procedere con un investimento su un profilo di 41 anni , nonostante il carisma e l’esperienza indiscutibili del brasiliano.

Il “no” definitivo all’operazione è arrivato dai vertici rossoneri. La proprietà e l’area tecnica dirigenziale hanno preferito non procedere con un investimento su un profilo di , nonostante il carisma e l’esperienza indiscutibili del brasiliano. Le ragioni del rifiuto: Pesano la volontà di ringiovanire la rosa e il timore che un contratto di soli 6 mesi potesse rappresentare una soluzione troppo effimera per i problemi strutturali della difesa.

Il fronte del “Sì”: Allegri e Thiago

Il paradosso emerge dal fatto che chi vive il campo quotidianamente avrebbe accolto il “Mostro” a braccia aperte: