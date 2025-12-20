Thiago Silva, il Milan più lontano? Accordo imminente col top club ma Wikipedia fa sognare i tifosi. Ecco perché

Thiago Silva, il Milan più lontano? Accordo imminente col top club ma Wikipedia fa sognare i tifosi. Segui le ultime

Il dibattito sul calcio moderno e sulla sua progressiva delocalizzazione si accende nuovamente. All’interno della sua seguitissima rubrica “La Sveglia” per La Gazzetta dello Sport, il noto giornalista Luigi Garlando ha analizzato con asprezza le recenti scelte strategiche che vedono coinvolti i rossoneri, focalizzandosi sulla discussa cornice della Supercoppa Italiana e sull’imminente trasferta in Australia.

Il “teatro” di Riyadh e il calore negato

Garlando descrive un’atmosfera quasi surreale al King Saud Stadium durante la sfida tra il Napoli e il Diavolo. Nonostante il sold out annunciato, l’inizio della gara ha mostrato “desolanti squarci gialli” sugli spalti, con un pubblico che affluiva con la flemma di chi entra in una sala cinematografica. Una partecipazione definita “teatrale”, dove i coretti per i meneghini erano solo un debole contorno.

Secondo l’editorialista, allontanare una squadra dal cuore del suo popolo per un trofeo ufficiale è una scelta discutibile. Per i rossoneri, oggi guidati dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato a Milanello per imporre la sua filosofia basata sulla concretezza e sulla solidità tattica, il distacco dai propri sostenitori rappresenta un sacrificio identitario pesante in nome del business.

Il caso Perth: un’anomalia per la Serie A

L’attacco si fa ancora più incisivo quando il tema si sposta sulla partita di campionato da disputare a Perth, a 14mila chilometri di distanza. Garlando sottolinea come questa scelta intacchi l’uniformità del torneo: mentre 379 partite vedranno la direzione di fischietti italiani, questa singola sfida potrebbe essere affidata ad arbitri asiatici. Inoltre, il Como sarà privato del supporto dei suoi fan, poiché a Perth il tifo sarà tutto di matrice rossonera.

Il paradosso economico e la gestione di Igli Tare

Oltre alla logistica, Garlando solleva dubbi sulla coerenza finanziaria. Mentre la società cerca ricavi in giro per il mondo, il nuovo DS Igli Tare, l’esperto dirigente albanese incaricato di ricostruire la rosa con acquisti di spessore, ha autorizzato una spesa di 37 milioni di euro per Christopher Nkunku. L’attaccante francese, calciatore dotato di straordinaria tecnica e visione di gioco, rappresenta un investimento che stride con l’immagine di un club costretto a “fare la questua” lontano dall’Italia.