Thiago Silva Milan, il ritorno è possibile: la società si spacca tra la voglia di esperienza e i dubbi sull’età del brasiliano

Thiago Silva Milan: Sereni svela i retroscena della trattativa, con il club diviso tra chi sogna la coppia con Modric e chi frena per la carta d’identità

Il fascino di un ritorno romantico continua ad aleggiare sopra Casa Milan, alimentando i sogni dei tifosi più nostalgici e le riflessioni della dirigenza. L’indiscrezione di un possibile approdo di Thiago Silva in rossonero nella prossima finestra di gennaio non è più solo una voce di corridoio, ma una pista che trova conferme autorevoli. A fare il punto della situazione è stato il giornalista di Repubblica Andrea Sereni, intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera per svelare i dettagli di una trattativa che affonda le radici già nel passato recente. Secondo quanto emerso, i dialoghi erano già partiti nello scorso mercato invernale e oggi il nome del difensore brasiliano è tornato prepotentemente d’attualità.

Tuttavia, all’interno del club di via Aldo Rossi non vi è unanimità di vedute, anzi, si sono creati due partiti contrapposti. Da un lato c’è la fazione favorevole, convinta che il classe 1984 sia ancora assolutamente integro e capace di garantire quella leadership difensiva di cui la rosa di Massimiliano Allegri ha disperato bisogno. Per i sostenitori del “sì”, l’ex capitano formerebbe con Luka Modric una coppia di veterani dal peso specifico incalcolabile all’interno dello spogliatoio, replicando l’effetto benefico avuto in passato con Zlatan Ibrahimovic. Dall’altro lato della barricata, però, c’è chi invita alla massima prudenza, temendo che l’operazione non possa replicare i successi dei suoi illustri predecessori e che, a 41 anni, il tempo del fuoriclasse sia ormai scaduto per certi livelli.

Thiago Silva, motivazione Mondiale

Un aspetto cruciale riguarda le motivazioni personali del giocatore. Con il campionato brasiliano che terminerà poco prima di Natale, Thiago Silva ha espresso il desiderio di tornare in Europa per ricongiungersi con i figli e vivere una seconda giovinezza sportiva. Nonostante l’addio alla Nazionale dopo il 2022, il difensore starebbe addirittura pensando al prossimo Mondiale, e sei mesi ad alto livello in Serie A sarebbero il trampolino ideale.

LA SITUAZIONE – «Questa è la situazione: non è detto che lui torni a gennaio al Milan sicuramente, però la possibilità c’è perchè un difensore d’esperienza lo vogliono prendere. Vedremo se la scelta ricadrà su di lui o meno».