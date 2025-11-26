Calciomercato Milan, Thiago Silva e la clamorosa ipotesi di ritorno a gennaio: il brasiliano si offre ma c’è distanza sulla durata del contratto

Calciomercato Milan, Thiago Silva, oggi al Fluminense, vorrebbe chiudere in rossonero ma chiede garanzie temporali che il club al momento non concede

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Mai frase fu più adatta per descrivere il legame indissolubile tra Thiago Silva e i colori rossoneri. Nonostante le 41 primavere e un contratto attualmente in essere con il Fluminense fino al giugno 2026, il difensore brasiliano sembra avere un unico grande desiderio: chiudere la sua leggendaria carriera a San Siro. Secondo quanto riportato nelle ultime ore dai media brasiliani, l’ipotesi di un ritorno del “Monstro” a gennaio non è più solo una suggestione romantica, ma una possibilità concreta su cui si sta ragionando. L’iniziativa è partita direttamente dall’entourage del giocatore: Thiago Silva si è proposto al Milan tramite il suo agente, manifestando la volontà di lasciare il Brasile per rimettersi in gioco in Serie A e aiutare la squadra in un momento delicato della stagione.

Calciomercato Milan, le richieste di Thiago Silva sul contratto

Tuttavia, tra il sogno e la realtà si frappone un ostacolo contrattuale non indifferente. Le richieste avanzate dal difensore sono molto precise: il brasiliano chiede un accordo di un anno e mezzo, ovvero fino al 30 giugno 2027, oppure un contratto semestrale che preveda però clausole molto semplici per far scattare il rinnovo automatico per la stagione successiva. È proprio qui che nasce il nodo della trattativa. La dirigenza di via Aldo Rossi, pur apprezzando l’apertura e la leadership del giocatore, al momento è disponibile a offrire solamente un contratto secco di 6 mesi, senza vincoli futuri, considerando l’età avanzata del centrale e le strategie a lungo termine del club.

Le riflessioni sono in corso a Casa Milan. La società valuta i pro e i contro di inserire in rosa un veterano di tale caratura, capace di portare esperienza immediata nello spogliatoio. Nel frattempo, l’agente di Thiago Silva non è rimasto fermo e ha sondato anche altre piste del passato: il giocatore è stato proposto anche a PSG e Chelsea, ma da Parigi e Londra non sono arrivati, finora, segnali di apertura o sviluppi significativi. Il Milan resta dunque l’opzione più calda nel cuore del difensore, ma per rivederlo con la maglia numero 33 servirà che una delle due parti faccia un passo indietro sulle condizioni contrattuali.