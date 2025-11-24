Mercato Milan, Thiago Silva a gennaio in rossonero? Pellegatti ci scherza. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria per 1-0 nel Derby di Milano ha acceso il dibattito sulle reali ambizioni dello squadra rossonera. Ospite negli studi di Pressing, Carlo Pellegatti, lo storico telecronista e voce della passione del Diavolo, ha analizzato la prestazione della formazione guidata da Massimiliano Allegri, sottolineando con forza i meriti del tecnico ma anche le improrogabili necessità di mercato.

Pellegatti ha innanzitutto voluto celebrare i protagonisti a centrocampo, esaltando i giocatori milanisti che hanno annichilito la mediana avversaria: “È limitativo parlare solo di Maignan. Modrić ce l’ha il Milan e ha dominato su Calhanoglu. Rabiot ce l’ha il Milan.” Un chiaro riferimento alle grandi prestazioni dei centrocampisti rossoneri, che hanno dimostrato qualità e superiorità nella zona nevralgica.

👑 Allegri, il Vero Capitale: “Se Non Ci Fosse, Saremmo Settimi”

Il vero plauso, tuttavia, è andato a chi siede in panchina. Pellegatti ha esaltato il ruolo cruciale di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato a guidare la squadra: “E poi in panchina c’è uno che se non ci fosse saremmo settimi.” Questa dichiarazione forte e inequivocabile sottolinea come la leadership e l’acume tattico di Allegri siano il principale motore degli attuali successi e della posizione di vertice del Diavolo.

🛠️ La Lista della Spesa: L’Urgenza per Igli Tare a Gennaio

Nonostante l’entusiasmo, Pellegatti ha lanciato un chiaro monito alla dirigenza in vista della finestra di mercato invernale. L’obiettivo Scudetto non può prescindere da investimenti mirati. L’appello ai vertici è stato perentorio: “A gennaio devono rompere il salvadanaio“.

Le lacune da colmare sono precise e richiamano direttamente l’attenzione di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivorossonero, noto per la sua abilità nel rafforzare le rose in corsa:

Difensore Regista: “Serve un difensore perché se viene un raffreddore a Gabbia chi fa il regista difensivo?” Si cerca un centrale di ruolo con qualità nell’impostazione. Pellegatti ha persino lanciato la suggestione di un clamoroso ritorno di Thiago Silva, l’ex capitano rossonero, offrendosi personalmente: “Parto per il Brasile e lo vado a prendere io“. Vice-Bomber Decisivo: “Serve poi un attaccante perché avete visto come è entrato Nkunku nel derby.” Necessario un attaccante di alto livello che possa garantire gol e un impatto immediato dalla panchina, sulla falsariga di quanto visto con l’ingresso dell’interista nel Derby.

La sinergia tra Allegri e Tare sarà dunque messa alla prova a gennaio, con l’obbligo di fornire al Diavolo i rinforzi necessari per lottare per il massimo obiettivo.