 Thiago Silva, la romantica suggestione è ancora viva ma...
Thiago Silva, la romantica suggestione è ancora viva ma il Milan non è convinto per due motivi. Ecco quali

2 ore ago

Thiago Silva

Thiago Silva, la romantica suggestione del ritorno del brasiliano a Milanello è ancora viva ma due motivi non convincono il Milan

Il Milan si prepara al mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare difesa e attacco. Nonostante la solidità del trio Tomori-Gabbia-Pavlovic, la dirigenza vuole un difensore centrale per garantire alternative a Massimiliano Allegri.

ThoaSecondo il Corriere dello Sport, la suggestione Thiago Silva è tornata viva, con contatti recenti tra il Milan e l’entourage del difensore. Tuttavia, il Diavolo «non è convinto» di procedere per due motivi principali:

  1. Ragioni Anagrafiche: Il brasiliano si avvicina ai 41 anni.
  2. Motivazione: Thiago Silva, se tornasse, «lo farebbe per giocare».

Il Milan, invece, non vuole «toccare l’equilibrio della difesa» e preferisce puntare su «un’alternativa affidabile per la panchina», rendendo il ritorno della bandiera improbabile.

