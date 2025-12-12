Calciomercato Milan, Thiago Silva insiste: il brasiliano vuole il ritorno a Milanello, spunta la posizione dei rossoneri sul brasiliano

Calciomercato Milan, Thiago Silva continua ad insistere con il club rossonero per il ritorno a Milanello: al momento Tare e Furlani non aprono

Il Milan è al centro di diverse suggestioni legate a un possibile ritorno di bandiere e vecchie glorie. Dopo l’interesse (superato) su Thiago Silva in favore di Sergio Ramos, emerge la volontà del difensore brasiliano di vestire nuovamente il rossonero.

Secondo quanto riportato da Monica Colombo del Corriere della Sera, l’ambizione di Thiago Silva è chiara: «rivestire la camiseta rossonera». Il difensore, che ha un legame fortissimo con il club, si è mosso in prima persona per sondare il terreno.

Tuttavia, il Milan non ha ancora dato seguito al suo desiderio. La giornalista svela che Thiago Silva «ha bussato alla porta del Milan ma per ora nessuno ha risposto ‘avanti’».

Questo silenzio riflette la complessa strategia del club, che al momento sembra prediligere profili diversi o è concentrato su cessioni fondamentali prima di affrontare nuovi acquisti. Nonostante l’affetto dei tifosi e la sua storia vincente, il ritorno di Thiago Silva non sembra rientrare nei piani immediati della dirigenza.