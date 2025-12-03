Thiago Silva, correnti opposte in casa Milan: la fronda favorevole al brasiliano ha la meglio. Accelerazione decisiva

Thiago Silva, dibattito aperto in dirigenza: la necessità di esperienza spinge verso l’accordo di sei mesi con la leggenda brasiliana

Il possibile ritorno di Thiago Silva a Milanello non è un’idea nata all’improvviso, ma il risultato di un acceso dibattito che si protrae ormai da qualche settimana all’interno del club rossonero. La novità rilevante, riportata oggi da Repubblica, è che la corrente che sta spingendo con forza per il ritorno del difensore brasiliano sta finalmente avendo la meglio sulla fazione interna più scettica o orientata verso alternative diverse.

Questa dinamica interna riflette la necessità urgente di rimpolpare il reparto difensivo con un uomo di esperienza conclamata, soprattutto considerando che la squadra gioca con tre centrali e ha bisogno di affidabilità immediata. Il successo della corrente pro-Thiago Silva dimostra che il fattore emotivo e l’indiscutibile leadership del brasiliano hanno prevalso su altre considerazioni strategiche o anagrafiche.

Thiago Silva, pronto un contratto di 6 mesi

Secondo il quotidiano, l’accelerazione del Milan è ora un dato di fatto: «Il Milan accelera per Thiago Silva». L’idea progettata dalla dirigenza è quella di offrire alla leggenda un contratto breve, della durata di sei mesi, valido da gennaio a giugno. Questa soluzione permetterebbe al Milan di ottenere subito un rinforzo di altissimo livello e con una conoscenza perfetta dell’ambiente rossonero, senza gravare eccessivamente sul bilancio o sugli impegni a lungo termine. Il braccio di ferro interno si sta risolvendo a favore della ricerca di esperienza, aprendo la strada a un clamoroso ritorno che infiammerebbe la piazza milanista.

