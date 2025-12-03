Mercato Milan, Repubblica sgancia la bomba! Accordo vicinissimo tra i rossoneri e Thiago Silva: tutti i dettagli

Mercato Milan, un difensore esperto per rimpinguare il reparto: la suggestione Thiago Silva prende forma in vista di gennaio

La sessione estiva del calciomercato rossonero si è conclusa con l’arrivo del giovanissimo difensore tedesco David Odogu, un’alternativa last minute a obiettivi ben più esperti come il mancato acquisto di Manuel Akanji, che ha preferito l’Inter, e la permanenza di Joe Gomez al Liverpool. Questa situazione, unita al fatto che la squadra gioca a tre in difesa con solo due riserve di cui una inesperta, ha spinto la dirigenza rossonera a rivalutare le proprie strategie in vista del mercato di gennaio. L’idea è quella di rimpolpare il reparto con un uomo di esperienza e il nome che sta aleggiando con maggiore insistenza è quello di Thiago Silva.

Mercato Milan, prende quota l’idea Thiago Silva

L’ipotesi di un clamoroso ritorno a Milanello, per il difensore che oggi conta 41 anni di età, è discussa nell’ambiente già da diverso tempo, ma ora sembra farsi concreta. A fine dicembre, con la conclusione del campionato brasiliano, il difensore potrà liberarsi dal Fluminense. La notizia bomba di questa mattina, riportata da Repubblica, è chiara: «Il Milan accelera per Thiago Silva».

Ci sono tanti punti di contatto che rendono l’operazione non solo un sogno romantico, ma una reale possibilità. Innanzitutto, l’amore reciproco mai sopito tra il giocatore e l’ambiente milanista, a cui si aggiunge il grande rapporto che Thiago Silva ha mantenuto con Zlatan Ibrahimovic e Max Allegri. Inoltre, il calciatore ha la volontà di tornare in Europa per avvicinarsi alla sua famiglia, che risiede a Londra, e anche per rimettersi sul radar del calcio che conta, sognando una clamorosa convocazione per il prossimo Mondiale. L’idea accarezzata dai dirigenti è un contratto breve, della durata di sei mesi, per sfruttare la sua enorme esperienza e leadership in una seconda parte di stagione che si preannuncia cruciale per le ambizioni del Diavolo.

