Thiago Silva di nuovo nel mirino del Milan: contratto di 6 mesi e messaggio ad Ancelotti. Il difensore ha un obiettivo preciso

Thiago Silva accetterebbe qualsiasi condizione pur di tornare. Il nodo è lo slot da extracomunitario. La situazione

Il Milan, nel mercato di gennaio, è alla ricerca di rinforzi pronti da subito per sostenere la corsa Scudetto e alleggerire il carico sui difensori centrali titolari (Tomori, Gabbia e Pavlovic). Come riporta Il Corriere della Sera (citato da Calciomercato.com), il nome che metterebbe d’accordo tutti – da Massimiliano Allegri al DS Igli Tare – è quello di un clamoroso ritorno: Thiago Silva.

Il brasiliano, 41 anni a settembre, è reduce da una stagione di altissimo livello con il Fluminense e ha un desiderio chiaro: chiudere la carriera con un’ultima grande avventura europea per conquistare la convocazione di Carlo Ancelotti ai Mondiali.

Thiago Silva pronto a tutto per il ritorno

Allegri, che vuole evitare l’arrivo di giocatori di sola prospettiva e poco affidabili, vede in Thiago Silva l’uomo ideale, dato che conosce perfettamente l’ambiente e i metodi di lavoro del tecnico rossonero (con cui il rapporto è di assoluta stima).

Condizioni Favorevoli: Il difensore è «pronto ad accettare condizioni che vengano incontro alle richieste del Milan» , conscio della necessità del club di fare «puntelli» e «correttivi» a basso impatto economico.

Il difensore è , conscio della necessità del club di fare e a basso impatto economico. Durata: Thiago Silva accetterebbe di firmare un contratto per i prossimi sei mesi, sufficienti per catturare l’attenzione dello staff della nazionale brasiliana e poi valutare il futuro a giugno.

Nonostante l’età, l’ex Milan ha dimostrato una continuità sorprendente nel 2025, giocando complessivamente 45 partite per un totale superiore ai 3800 minuti.

Nonostante il forte gradimento, dai vertici dirigenziali del Milan «non è arrivato alcun tipo di segnale né una vera e propria risposta» per via di un cruciale ostacolo burocratico:

Slot Disponibili: I rossoneri hanno a disposizione due slot per calciatori extra-comunitari .

I rossoneri hanno a disposizione . Priorità: Uno verrebbe destinato all’esterno sinistro colombiano classe 2005 Juan Arizala (investimento futuro).

Uno verrebbe destinato all’esterno sinistro colombiano classe 2005 (investimento futuro). Dubbio: Sul destino del secondo slot non ci sono certezze. Il Milan valuta ancora il portiere Hugo Souza (candidato a sostituire Maignan) o l’attaccante classe 2006 Rayan.

La decisione di spendere l’ultimo slot su un difensore di 41 anni, seppur di altissimo livello, o su un giovane talento da blindare sarà il nodo che definirà l’eventuale clamoroso ritorno di Thiago Silva.