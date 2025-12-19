Thiago Silva suggestione calda per la difesa di Massimiliano Allegri. Ecco perchè vuole tornare in Europa. Ultime

Dopo la delusione maturata in Supercoppa Italiana, l’ambiente dei rossoneri si sposta con decisione verso le dinamiche del mercato invernale. Tra le indiscrezioni più affascinanti che circolano nelle ultime ore, spicca quella lanciata da Tuttosport (fonte autorevole dell’indiscrezione), che mette al centro dei riflettori un possibile e clamoroso ritorno di Thiago Silva, il leggendario difensore centrale brasiliano dotato di un’intelligenza tattica superiore e di un carisma senza tempo. Il calciatore ha recentemente concluso la sua esperienza al Fluminense e, nonostante l’età avanzata, sembra essere intenzionato a rimettersi in gioco nel calcio europeo per un obiettivo specifico.

Obiettivo Mondiale 2026: il gancio Ancelotti

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, il desiderio di Thiago Silva è quello di partecipare al prossimo Mondiale, l’unico trofeo che ancora manca nella sua straordinaria carriera. La chiave di volta sarebbe rappresentata da Carlo Ancelotti, l’allenatore italiano più vincente della storia e grande estimatore del centrale, che si appresta a guidare la nazionale brasiliana. Tornare in Europa, e magari proprio nel club meneghino dove è esploso globalmente, rappresenterebbe per il brasiliano il trampolino di lancio ideale per convincere il suo vecchio amico a concedergli un’ultima maglia nella Seleção.

La strategia di Igli Tare e la posizione di Allegri

Nonostante il fascino dell’operazione, la dirigenza di via Aldo Rossi mantiene un profilo cauto. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente lungimirante e grande esperto di bilanci e profili tecnici, appare al momento piuttosto tiepido sulla questione. Il nuovo DS del Diavolo sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto arretrato, cercando di bilanciare l’esperienza necessaria con la sostenibilità del progetto rossonero.

Dall’altro lato c’è Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese pragmatico che ha già allenato Thiago Silva in passato e che conosce perfettamente il valore aggiunto che un leader del genere porterebbe nello spogliatoio. Il mister dei rossoneri ha bisogno di solidità per supportare la fase offensiva guidata da Rafael Leao, l’attaccante portoghese funambolico e punto di riferimento del Diavolo, e la spinta costante di Theo Hernandez, il laterale francese dalla potenza atletica devastante.

Un ritorno possibile per il Diavolo?

Sebbene l’operazione non sia ancora decollata ufficialmente, il mercato di riparazione potrebbe riservare sorprese. Il Milan ha bisogno di leadership, e un profilo come quello del brasiliano garantirebbe protezione a Mike Maignan, l’estremo difensore francese dai riflessi felini, e farebbe da chioccia ai giovani della rosa. Resta da capire se Igli Taredeciderà di rompere gli indugi per regalare ad Allegri un rinforzo di tale caratura mondiale o se preferirà puntare su profili più giovani. Una cosa è certa: il futuro di Thiago Silva passa nuovamente per l’Europa.