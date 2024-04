Thiago Motta Milan, Paramatti consiglia l’allenatore: «Fossi in lui farei questa scelta»

Thiago Motta è tra i nomi sulla lista del calciomercato Milan in caso di addio a Pioli. Paramatti consiglia l’allenatore

Tra i nomi sulla lista del calciomercato Milan per la panchina rossonera in caso di addio a Pioli a fine stagione c’è quello di Thiago Motta. Intervistato da La Stampa, Michele Paramatti, ex terzino sinistro del Bologna, ha detto la sua in merito:

LE PAROLE – «È il collante, ma la vera forza è il gruppo. Tutti sembrano dei titolari, ragionano pensando al noi e non all’io, difendono in 10 e attaccano in 8. Se Motta venisse cercato da una big dovrebbe cogliere l’occasione al volo, ma qui ha creato una situazione personale e di squadra irripetibile. Probabilmente ci penserei e resterei»