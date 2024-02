Thiago Motta Milan: come giocherebbe il Diavolo con il nuovo tecnico? L’analisi

Thiago Motta Milan: come giocherebbe il Diavolo con il nuovo tecnico? Di seguito l’analisi del Corriere dello Sport

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile arrivo in rossonero di Thiago Motta, motivo per cui oggi in edicola il Corriere dello Sport ha provato a stilare il suo possibile Milan con i giocatori della rosa attuale.

Ci sono poche differenze tra il Milan attuale e il Bologna per quanto riguarda la filosofia di gioco, con un’unica grande divergenza sull’attaccante: più mobile Zirkzee, più punto di riferimento Giroud.