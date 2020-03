Theo: un grande affare, ma non è che Elliott pensa alla cessione?

Aveva ragione Maldini, il terzino francese ha qualità da campione

Theo Hernández rappresenta un grande patrimonio. Il club ha visto in lui, una pedina importante come possibile cessione in estate. No secco a oggi, di tutta la dirigenza. Maldini in particolare. Gazidis non si espone. I tifosi chiedono ogni giorno chiarezza.

Futuro incerto, ora la proprietà comunichi gli obiettivi

Ancora non si è capita la strada che Elliott vorrà percorrere. Budget e obiettivi sono all’oscuro. Il motivo anche del grande sfogo di Boban qualche settimana fa. Va tracciata in fretta una linea.