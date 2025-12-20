Theo Hernandez, il Milan sempre nei suoi pensieri: ricordi e messaggi, alcuni tifosi ci sperano

Theo Hernandez nell’ultimo periodo ha dedicato diversi tweet al Milan, tra i tifosi c’è chi spera in suo ritorno

Il calcio moderno ci ha abituati a trasferimenti repentini e addii dolorosi, ma ci sono storie che sembrano non voler scrivere la parola “fine”. È il caso di Theo Hernandez, l’esplosivo terzino sinistro francese che, dopo aver segnato un’epoca sulla fascia rossonera con le sue poderose progressioni palla al piede, ha deciso la scorsa estate di intraprendere una nuova avventura professionale nella Saudi Pro League. Nonostante la distanza geografica e il nuovo contesto arabo, il cuore del calciatore sembra essere rimasto fermo a San Siro.

I “messaggi d’amore” sui social: Theo non dimentica

Negli ultimi mesi, i canali social e in particolare la piattaforma X (ex Twitter) sono diventati il teatro di una continua dichiarazione d’affetto. Il difensore francese, noto per essere stato uno dei trascinatori dello scudetto numero 19, non perde occasione per manifestare la sua vicinanza ai vecchi compagni e alla tifoseria.

I segnali sono stati molteplici e inequivocabili. In occasione della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan, Hernandez ha pubblicato un post di incoraggiamento che ha immediatamente scatenato la nostalgia del popolo rossonero. Pochi giorni dopo, il 16 dicembre, il calciatore ha voluto rendere omaggio alla storia del Diavolo pubblicando un messaggio di auguri per l’anniversario della fondazione del club, sottolineando un senso di appartenenza che il trasferimento in Arabia non ha scalfito.

La nostalgia e il ricordo dei gol storici

L’episodio più recente che ha infiammato i social è avvenuto a ridosso della semifinale di Supercoppa Italiana. Theo ha voluto ricordare una delle sue prodezze più iconiche: un gol su punizione che ha segnato la storia recente dei meneghini. Questo continuo “rewind” dei suoi momenti migliori con la maglia del club di via Aldo Rossi suggerisce che il legame emotivo sia ancora vivissimo.

Resta da capire se questi sussurri social siano solo semplici gesti di cortesia o il preludio a un clamoroso desiderio di ritorno in futuro. Quel che è certo è che Theo Hernandez e il Milan, pur lontani, continuano a parlare la stessa lingua.