Theo Hernandez promosso da centrale: «Tutti abbiamo uno sconosciuto nascosto in noi» scrive la Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha voluto premiare la prestazione di Theo Hernandez in Milan–Frosinone. Per la prima volta il francese è stato impiegato da difensore centrale.

Tutti abbiamo uno sconosciuto nascosto in noi, il suo fa il centrale – si legge – alla prima, ottimo. Lancia (il 3-0 inizia da lui), chiude e quando può riparte. Voto? 7.