Theo Hernandez, l’Atalanta è una maledizione: ecco il motivo

Theo Hernandez non giocherà la gara di venerdì contro l’Atalanta: una vera maledizione per il terzino francese che saltò anche l’andata

L’ammonizione ricevuta ieri sera nel corso del match contro il Sassuolo ha portato alla squalifica per un turno di Theo Hernandez. Il terzino francese non sarà dunque a disposizione di Stefano Pioli per la gara di venerdì sera a San Siro contro l’Atalanta.

Una seconda beffa per Hernandez che per lo stesso motivo saltò la gara di andata terminata con il punteggio di 5-0 per la Dea. Ad un anno di distanza il Milan sembra una squadra totalmente nuova, ma contro l’Atalanta dovrà fare a meno di diversi preziosi elementi.