Sassuolo-Milan: Hernandez e Bennacer saltano l’Atalanta

Ammoniti nella sfida del Mapei Stadium e già in diffida, il terzino e il regista non ci saranno nella super sfida di venerdì sera

Dopo gli infortuni di Conti e Romagnoli la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo porta in dote altre due batoste per il Milan di Stefano Pioli.

Con sei diffidati, c’era da aspettarsi che scattasse la squalifica per qualcuno ma non ci si poteva augurare che in un colpo solo finissero sul taccuino dei cattivi Theo Hernandez e Bennacer, due pilastri rossoneri che dunque salteranno la difficilissima partita contro l’Atalanta di venerdì sera (per Theo si tratta di un dejà vu, aveva saltato per squalifica anche la gara d’andata, ndr). Saranno dunque quattro gli indisponibili contro la squadra di Gasperini, contro cui c’è da vendicare il pesantissimo 5-0 dell’andata.