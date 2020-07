Verso Sassuolo-Milan: sono ben sei i diffidati tra i rossoneri

Alla prossima ammonizione scatterà la squalifica per sei giocatori del Milan, di cui cinque titolarissimi che rischiano di saltare l’Atalanta

Con un calendario così ristretto, un aspetto da non sottovalutare è quello relativo ai diffidati e Stefano Pioli, in vista della sfida di domani sera contro il Sassuolo dovrà far attenzione a ben sei giocatori che si trovano in diffida e che rischierebbero di saltare la partita contro l’Atalanta di venerdì sera.

Si tratta del lungodegente Musacchio ma soprattutto di cinque imprescindibili del Milan attuale: il capitano Romagnoli, l’altro centrale Kjaer, Theo Hernandez (che già saltò la sfida d’andata a Bergamo per squalifica, ndr), Bennacer ed il capocannoniere Ante Rebic; insomma questi cinque non potranno permettersi assolutamente di finire sulla lista dei cattivi dell’arbitro Pairetto domani sera.