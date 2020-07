Milan, salgono a sei i diffidati rossoneri: ecco chi sono

Sono sei i giocatori del Milan diffidati in vista della sfida di martedì contro il Sassuolo: un cartellino potrebbe portare alla squalifica

Dopo la partita vinta per 5-1 contro il Bologna, sono saliti a sei i giocatori del Milan diffidati in vista del match di martedì sera contro il Sassuolo: Bennacer, Hernandez, Musacchio, Kjaer, Rebic, Romagnoli.

Ad esclusione del solo Musacchio, unico indisponibile per via dell’infortunio, sono ben 5 i giocatori del Milan che contro il Sassuolo dovranno fare attenzione a non farsi ammonire per evirare di saltare la sfida contro l’Atalanta del venerdì successivo.