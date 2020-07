Infortunio Romagnoli, le condizioni del capitano rossonero

Infortunio Romagnoli, Il capitano rossonero alle mezz’ora del primo tempo è uscito dal campo zoppicando

Dopo l’infortunio di Andrea Conti, il Milan subisce anche quello di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero alle mezz’ora del primo tempo è uscito dal campo zoppicando. Il giocatore aveva provato un allungo per recuperare un pallone destinato alla rimessa laterale. Rimasto fuori dal campo, ha subito ricevuto il soccorso del personale medico, ma non è stato in grado di proseguire il match. Stefano Pioli lo ha sostituito con Gabbia, subentrato al 31esimo minuto del primo tempo. I rossoneri hanno quindi utilizzato due cambi già nel corso della prima frazione. Per Romagnoli sospetto problema muscolare.