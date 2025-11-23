News
Theo Hernandez cuore rossonero, per Inter Milan: il messaggio dell’ex – FOTO
Theo Hernandez non dimentica il Milan specialmente nel giorno del derby, questo il messaggio del francese
Per la prima volta dopo sei stagioni il derby di Milano si gioca senza uno dei suoi maggiori protagonisti degli ultimi tempi: ossia Theo Hernandez. Storico il suo duello con Denzel Dumfries, assente anche lui questa sera in Inter-Milan a causa di un problema alla caviglia.
Il francese però, trasferitosi in Arabia Saudita la scorsa estate, non dimentica di certo il Diavolo, specialmente in una serata così importante. Ha così mandato un semplice messaggio appena iniziato il match.
Un semplice “Forza Milan” che non può che far piacere all’ambiente rossonero e ai suoi vecchi compagni, specialmente Rafael Leao a cui è ancora molto legato.