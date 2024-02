Theo Hernandez: «Ibra leader nato. Anche quando non poteva aiutarci in campo…». Le sue dichiarazioni ad AS

Intervenuto ai microfoni di AS, Theo Hernandez ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic. Le parole sull’allenatore del Milan.

IBRAHIMOVIC – «Ibra è un leader nato. Anche nei momenti in cui non poteva aiutarci dal campo, la sua sola presenza nello spogliatoio non faceva rilassare nessuno per un secondo. Ti contagia con il suo carattere vincente. Adesso è uscito dal campo, ma è comunque vicino alla squadra, continua a far capire cos’è il Milan e le grandi esigenze di vestire questa maglia»

L’INTERVISTA COMPLETA DI THEO HERNADEZ AD AS