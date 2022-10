Theo Hernandez: «Futuro? Penso solo alla prossima partita»

Theo Hernandez ha rilasciato un’intervista per la Rivista Undici e ha commentato così la domanda sul suo futuro

Theo Hernandez ha rilasciato un’intervista per la Rivista Undici e ha commentato così la domanda sul suo futuro:

«Per adesso, voglio solo lavorare e fare le cose bene. Sono ancora giovane, c’è ancora tanto tempo Io non penso al futuro. Mi immagino una bella carriera? Sì. Ma non so cosa succederà, e non ci penso nemmeno. Penso solo ad ora, al presente, alla prossima partita, al prossimo allenamento, a lavorare e fare le cose nel miglior modo possibile»