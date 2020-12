Theo Hernandez fa felice il Milan: ora il francese vale 60 milioni

Theo Hernandez è uno degli uomini chiave di questo Milan. Da quando veste la maglia rossonera, il suo valore è triplicato

Theo Hernandez, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi vale 60 milioni. Ciò vuol dire che in un anno e mezzo, il prezzo pagato da Paolo Maldini per prelevare il giocatore dal Real Madrid, è triplicato. Famosa infatti era l’immagine del dirigente e del laterale sinistro in un bar di Ibiza. Mai nessuno si sarebbe aspettato che Theo Hernandez fosse un vero e proprio crack. I 20 milioni dell’estate 2019, vista la crescita in campo che il francese ha avuto, sembrano proprio irrisori. Il prezzo di mercato ora è 60 milioni, ma la verità è che il Milan non vuole cedere il giocatore, e tanto meno lo stesso Hernandez vuole andare via.

Un boom che fa felice la dirigenza rossonera perché il progetto di valorizzazione dei giovani sta funzionando.