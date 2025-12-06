 Theo Hernandez celebra Calabria, un augurio speciale - VIDEO
Theo Hernandez celebra Calabria, un augurio speciale: da ex Milan ad ex Milan – VIDEO

4 secondi ago

esultanza gol theo rebic calabria milan e1695486648615

Theo Hernandez sul proprio account X ha fatto gli auguri di compleanno a Davide Calabria, ex compagno proprio in rossonero

Da ex a ex, Theo Hernandez sul proprio account X fa gli auguri di compleanno a Davide Calabria, che oggi compie 33 anni. Il terzino sinistro oggi in Arabia Saudita ha festeggiato il compleanno dell’ex compagno e capitano del Milan con un video di una gara giocata contro la Roma.

Una partita in cui il numero 19 francese è andato in gol proprio grazie a Davide Calabria. Cross dalla destra che Theo ha agganciato di sinistro per poi colpire di destro e infilare la palla in rete, agevolato da una deviazione.

“Tanti auguri capitano!”, questo il semplice messaggio scritto da Theo Hernandez sul suo profilo X.

