Theo Hernandez cuore rossonero dall’Arabia: non dimentica il Diavolo, il messaggio per Lazio Milan – FOTO

13 minuti ago

Theo Hernandez

Theo Hernandez, ora all’Al-Hilal, tifa per i vecchi compagni sui social: «Forza Milan» in vista della sfida di Coppa Italia. Un legame che resiste alla distanza

Certe storie d’amore calcistiche non finiscono mai davvero, nemmeno quando le strade professionali si separano e ci sono migliaia di chilometri di mezzo. È il caso di Theo Hernandez che, nonostante l’addio consumatosi la scorsa estate per accettare la ricca offerta dell’Al-Hilal in Arabia Saudita, ha dimostrato ancora una volta di avere il cuore dipinto di rossonero.

A poche ore dal fischio d’inizio della delicata sfida di Coppa Italia contro la Lazio, l’ex terzino e vice-capitano del Diavolo ha voluto far sentire la sua vicinanza alla vecchia squadra.

Attraverso il suo profilo su X, Theo ha ripostato il messaggio ufficiale del club di via Aldo Rossi che presentava il match dell’Olimpico, aggiungendo una didascalia semplice ma inequivocabile: «Forza Milan». Un gesto che conferma come, al di là delle scelte di carriera che lo hanno portato lontano dall’Italia, il francese resti un tifoso milanista a tutti gli effetti, continuando a seguire con passione le sorti dei suoi ex compagni anche dal Medio Oriente.

