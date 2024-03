Theo Hernandez Bayern Monaco: interesse concreto, ma il francese ha questo obiettivo. NOVITÀ

Theo Hernandez Bayern Monaco: interesse concreto, ma il terzino francese ha questo obiettivo per il futuro. NOVITÀ

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez, nelle ultime settimane finito nei radar dei top club europei (Bayern Monaco e PSG su tutti).

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’interesse dei bavaresi in particolare è concreto. Tuttavia allo stato attuale delle cose il terzino è concentrato solo e soltanto sul Milan e non vuole distrazioni in questa fase della stagione.