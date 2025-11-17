Terzic a La Gazzetta: «C’è stato un interesse. Il rispetto per me però è la cosa più importante»

Terzic, ex allenatore del Borussia, ha risposto alla domanda su interessamento del Milan o di altri club italiani

Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund, finalista della Champions League nel 2024, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il tecnico tedesco è stato accostato anche al Milan, specialmente dopo l’esonero di Paulo Fonseca, quando poi è arrivato Sergio Conceicao.

Il mister ha fatto chiarezza sulla questione relativa all’interesse di alcuni club italiani. Non ha però svelato quali squadre lo hanno cercato.

C’E’ STATO UN INTERESSE – «Il rispetto per me è la cosa più importante per un allenatore, anche il rispetto per i colleghi che allenano. Quello che posso dire è che c’è stato un interesse da alcuni club italiani, ma non dirò quali».