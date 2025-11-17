Terzic a La Gazzetta: «C’è stato un interesse. Il rispetto per me però è la cosa più importante»

Connect with us

3 secondi ago

Terzic, ex allenatore del Borussia, ha risposto alla domanda su interessamento del Milan o di altri club italiani

Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund, finalista della Champions League nel 2024, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il tecnico tedesco è stato accostato anche al Milan, specialmente dopo l’esonero di Paulo Fonseca, quando poi è arrivato Sergio Conceicao.

Il mister ha fatto chiarezza sulla questione relativa all’interesse di alcuni club italiani. Non ha però svelato quali squadre lo hanno cercato.

C’E’ STATO UN INTERESSE«Il rispetto per me è la cosa più importante per un allenatore, anche il rispetto per i colleghi che allenano. Quello che posso dire è che c’è stato un interesse da alcuni club italiani, ma non dirò quali».

