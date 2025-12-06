Terza maglia Milan, Il Ritorno del “Charcoal Grey”: il nuovo kit esclusivo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro del Milan non è solo in campo, ma anche nel design! Dopo le prime anticipazioni relative alla prima e alla seconda divisa, la nota fonte specializzata Footy Headlines ha svelato in esclusiva i primi, succosi dettagli sulla terza maglia AC Milan per la stagione 2026-2027. Il marchio tecnico Puma si prepara a stupire i tifosi con una combinazione cromatica originale e poco convenzionale, basata su tonalità utilizzate dai rossoneri in pochissime occasioni storiche.Un Look Moderno e Futuristico per i RossoneriIl colore dominante della terza maglia Puma AC Milan 26-27 sarà il “Charcoal Grey”, ovvero un grigio antracite profondo. Questa scelta conferirà al kit un’estetica decisamente moderna e con un tocco quasi futuristico. Il grigio scuro sarà la base cromatica su cui si staglierà il rosso, il colore secondario scelto per i loghi ufficiali, il marchio Pumae i vari elementi grafici che decoreranno la divisa.

Un look che si allontana dal tradizionale rosso e nero, ma che riflette la voglia di innovazione del club. Non a caso, questa maglia sarà indossata da giocatori chiave come Rafael Leão, l’esterno portoghese noto per la sua velocità, e i centrocampisti tattici guidati in panchina da Massimiliano Allegri, il tecnico esperto che si aspetta sempre il massimo in campo, indipendentemente dal colore della divisa.Riferimenti Storici: Il Precedente del 2003-04L’utilizzo del grigio non è una novità assoluta, ma è decisamente raro nella storia del Milan. Il club di Via Aldo Rossi lo ha adottato solo due volte nel suo passato.

Il primo precedente risale alla stagione 2003-2004, un’annata ricordata dai tifosi milanisti.Il caso più recente è la terza divisa della stagione 2024-2025, che presentava una tonalità denominata “Shadow Grey”.

Queste

sono fondamentali per il

e per la strategia di branding del club. La

rappresenta infatti una

per il

. La speranza è che questa

possa accompagnare il

verso

sotto la guida di

. Il

è pronto a vestire i

.

Ilchesta preparando per il 2026-2027 è descritto come unaal recente “Shadow Grey”, confermando una tendenza che sembra voler esplorare nuove sfumature cromatiche nel merchandising.