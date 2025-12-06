 Terza maglia Milan, Il Ritorno del "Charcoal Grey"
Terza maglia Milan, Il Ritorno del "Charcoal Grey": il nuovo kit esclusivo

Supercoppa Italiana, Ufficializzati Regolamento, Tecnologia e Squalifiche

Milan Futuro, in Trasferta a Varesina: La Caccia ai Tre Punti Dopo il Pari

Allegri Milan, crisi attacco rossonero: era Leao, mercato e... Ultime

Allegri e la corsa scudetto: indizi eloquenti, c'è un problema enorme da risolvere per puntare al tricolore

4 secondi ago

Il futuro del Milan non è solo in campo, ma anche nel design! Dopo le prime anticipazioni relative alla prima e alla seconda divisa, la nota fonte specializzata Footy Headlines ha svelato in esclusiva i primi, succosi dettagli sulla terza maglia AC Milan per la stagione 2026-2027. Il marchio tecnico Puma si prepara a stupire i tifosi con una combinazione cromatica originale e poco convenzionale, basata su tonalità utilizzate dai rossoneri in pochissime occasioni storiche.Un Look Moderno e Futuristico per i RossoneriIl colore dominante della terza maglia Puma AC Milan 26-27 sarà il “Charcoal Grey”, ovvero un grigio antracite profondo. Questa scelta conferirà al kit un’estetica decisamente moderna e con un tocco quasi futuristico. Il grigio scuro sarà la base cromatica su cui si staglierà il rosso, il colore secondario scelto per i loghi ufficiali, il marchio Pumae i vari elementi grafici che decoreranno la divisa.

Un look che si allontana dal tradizionale rosso e nero, ma che riflette la voglia di innovazione del club. Non a caso, questa maglia sarà indossata da giocatori chiave come Rafael Leão, l’esterno portoghese noto per la sua velocità, e i centrocampisti tattici guidati in panchina da Massimiliano Allegri, il tecnico esperto che si aspetta sempre il massimo in campo, indipendentemente dal colore della divisa.Riferimenti Storici: Il Precedente del 2003-04L’utilizzo del grigio non è una novità assoluta, ma è decisamente raro nella storia del Milan. Il club di Via Aldo Rossi lo ha adottato solo due volte nel suo passato.

  • Il primo precedente risale alla stagione 2003-2004, un’annata ricordata dai tifosi milanisti.Il caso più recente è la terza divisa della stagione 2024-2025, che presentava una tonalità denominata “Shadow Grey”.

    • Il “Charcoal Grey” che Puma sta preparando per il 2026-2027 è descritto come una tonalità molto simile al recente “Shadow Grey”, confermando una tendenza che sembra voler esplorare nuove sfumature cromatiche nel merchandising.

    Queste anticipazioni esclusive sono fondamentali per il DS Igli Tare e per la strategia di branding del club. La vendita delle maglie rappresenta infatti una fonte di ricavo cruciale per il mercato rossonero. La speranza è che questa nuova e audace divisa possa accompagnare il Diavolo verso successi importanti sotto la guida di Allegri. Il design futuristico è pronto a vestire i campioni del futuro.

