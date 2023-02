Terremoto in Turchia, Montella: «Siamo tutti preoccupati»

Vincenzo Montella, tecnico dell’Adana Demirspor ed ex Milan, ha espresso tutta la propria preoccupazione per il terremoto in Turchia

Ai microfoni dell’ANSA, Vincenzo Montella ha commentato così il terremoto che ha colpito la Turchia:

«Ci sono continue scosse di assestamento, siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi. Con il Demirspor siamo a Instabul da ieri, la partita con l’Umraniyespor è stata annullata. Ad Adana so che il terremoto si è sentito forte, molti miei giocatori sono preoccupati per le famiglie. Ci hanno riferito che sono crollati palazzi e che tanta gente era per strada nella notte. Anche l’hotel dove risiedo ad Adana so che è stato evacuato e ha preso fuoco».