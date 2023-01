Terlizzi: «Problema giovani in Italia? Vi dico cosa penso»

Christian Terlizzi, allenatore ed ex calciatore, ha affrontato il tema relativo al lancio dei giovani in Italia: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Christian Terlizzi ha dichiarato:

«Secondo me partendo dal settore giovanile mancano gli allenatori che vivono per creare talenti. Si fa l’errore di dare al calciatore ciò che piace a noi piuttosto che ciò che serve al ragazzo. Bisogna avere il coraggio di buttare dentro i giovani, come mi diceva il presidente del Pescara. Il problema è, poi, scontrarsi con il nome. Se oggi al Palermo arriva un giovane del Manchester City ci si aspetta un fenomeno e, spesso, sottovalutiamo ciò che già abbiamo».