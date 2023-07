Teotino svela il retroscena sul Milan: «È successo dopo la cessione di Tonali»

Gianfranco Teotino, giornalista, ha parlato così del calciomercato del Milan. Da Tonali a Musah: queste le sue dichiarazioni

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Gianfranco Teotino ha parlato così del calciomercato del Milan.

PAROLE – «Musah è giovane, è un 2002, con margini di progresso ancora superiori. È l’ennesimo acquisto che rientra in una logica, in un progetto chiaro fin da subito dopo la cessione di Tonali. Da quel momento il Milan ha operato sul mercato seguendo la linea di trovare giocatori giovani, con un futuro e un minimo di esperienza internazionale e tutto in tempi brevi».