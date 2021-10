Telecronaca Porto Milan: chi commenta il match di Champions

Telecronaca Porto Milan: chi commenta il match del Do Dragao, valido per la terza giornata della Champions League 2021/22

Questa sera il Milan sfiderà il Porto nella terza giornata del girone B di Champions League: allo stadio Do Dragao andrà in scena una sfida quasi decisiva per i rossoneri per cercare di coltivare ancora speranze concrete di qualificazione agli ottavi di finale.

Il match sarà commentato dalla coppia Marinozzi-Marchegiani per quanto riguarda Sky, mentre su Canale 5 saranno Riccardo Trevisani e Roberto Cravero a raccontare la sfida.