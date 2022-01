Mino Taveri: «Leao? Con lui in campo è stata un’altra partita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mino Taveri intervenuto a Mediaset nel post partita di Milan Genoa, ha detto la sua sull’impatto di Leao sul match

Mino Taveri intervenuto a Mediaset nel post partita di Milan Genoa, ha detto la sua sull’impatto di Leao sul match. Ecco le sue parole:

«È importante, poi lui negli ultimi anni è stato il giocatore che è migliorato più di tutti. Ha sempre questo modo di fare, sembra quasi ‘fregarsene’ della partita, ma non è così, ha questo suo modo di giocare. C’è ne sono pochi giocatori capaci di saltare l’uomo, di dare queste differenze di velocità all’attacco di una squadra come fa Leao. Chiaro che lui ha capito la sua importanza nella squadra e nel gruppo e che la società vuole puntare su di lui per costruire il Milan del futuro e sta entrando in questa condizione. Con lui in campo è stata completamente un’altra partita»