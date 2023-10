Tassotti: «Il Milan ora ha più soluzioni, ma manca questo!». L’ex terzino rossonero valuta la nuova rosa rossonera

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha analizzato il Milan di quest’anno, confrontandolo con quello vincitore dello scudetto nel 2022. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Il Milan ora ha più soluzioni, una rosa ricca di giocatori di qualità, che possono occupare posizioni diverse: Pioli può utilizzare più moduli e la squadra risulta più imprevedibile di quella dello scudetto 2022. II punto di forza è la capacità di creare sugli esterni, in attacco, con gente come Pulisic, Okafor e Chukwueze, e anche a centrocampo: quando si allargano, Reijnders e Musah sono un pericolo per le difese. Il nodo resta il centravanti: manca un vero vice Giroud, ma Jovic in buone condizione sarà un’alternativa valida»