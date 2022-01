ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Curva Sud del Milan ha voluto omaggiare anche lo storico ex terzino e vice allenatore: il bellissimo striscione per lui

La Curva Sud non si dimentica di Mauro Tassotti. Oltre al bellissimo striscione per Shevchenko, anche Mauro Tassotti, storico terzino ed ex vice allenatore del Diavolo, è stato omaggiato dai tifosi rossoneri.

«Tasso: classe innata, bandiera mai ammainata», il messaggio per lui.