La Lega Serie A risponde alla lettera di Milan, Inter, Juventus e Roma: «Le big contrarie solo su campionato a 20 squadre». Le parole all’ANSA

Non è tardata la risposta della Lega Serie A alla lettera scritta da Milan, Juventus, Inter e Roma col quale veniva difatto sfiduciato dai 4 club il presidente Lorenzo Casini.

Secondo quanto riportato da fonti di Lega all’ANSA, le proposte per ottenere maggior peso e autonomia per la Lega Serie A “sono portate avanti su mandato di tutti i club”, e il documento approvato dall’Assemblea “non è mai stato rappresentato pubblicamente come votato all’unanimità. Le stesse fonti hanno voluto ricordare che “sin dal giorno dell’assemblea in cui era stato presentato si era da subito detto che dalla votazione si erano astenute solo 4 squadre, per via della loro contrarietà solamente in merito al punto relativo alla formula del campionato a 20 e 18 squadre”.