Tassotti: «Giocare alla pari dell’Inter significa compattezza. Merito di Pioli»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti, ex difensore e vice-allenatore del Milan, ha così parlato del successo ottenuto dai rossoneri ieri sera nel derby:

«Il Milan di oggi ha tanti motivi per essere felice: è reduce da un percorso entusiasmante in Italia e in Europa, vince e ha subito un solo gol. Il valore dei giocatori è alto e in crescita costante. Giocare alla pari con l’Inter è un’altra dimostrazione di compattezza: va dato merito a Pioli. La società ha fatto bene a non cambiare».