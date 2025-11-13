Tare ospite al Social Football Summit 2025. Intervista One to One il 19 novembre. I dettagli – FOTO

Tare, DS del Milan, sarà ospite al Social Football Summit 2025: intervista con Luca Marchetti, giornalista di Sky, il prossimo 19 novembre

Il Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, sarà uno dei protagonisti del Social Football Summit 2025, l’importante evento di settore che si terrà a Torino il 18 e 19 novembre.

Il dirigente rossonero parteciperà a una intervista One to One condotta dal collega di Sky Sport, Luca Marchetti.

L’appuntamento è fissato per il secondo giorno dell’evento, martedì 19 novembre, alle ore 15:00. La presenza di Tare, insediato nel management del Diavolo da giugno, è molto attesa per discutere delle strategie di mercato e del futuro del club. L’organizzazione stessa ha comunicato l’evento con un post dedicato sui propri canali social.