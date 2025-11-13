Connect with us

Tare ospite al Social Football Summit 2025. Intervista One to One il 19 novembre. I dettagli - FOTO

Moldavia Italia 0-0 LIVE: Azzurri in pressing, Cambiaso molto vicino alla rete del vantaggio, ci prova anche Tonali

Conte, prosegue il momento no! Tegola per il salentino, si ferma un altro titolarissimo: stop lunghissimo

Milan Virtus Entella: i precedenti parlano chiaro. Allegri testa i calciatori infortunati in vista del derby

Età media Milan, la statistica sulla squadra di Massimiliano Allegri non passa inosservata: Il dato

Tare, DS del Milan, sarà ospite al Social Football Summit 2025: intervista con Luca Marchetti, giornalista di Sky, il prossimo 19 novembre

Il Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, sarà uno dei protagonisti del Social Football Summit 2025, l’importante evento di settore che si terrà a Torino il 18 e 19 novembre.

Il dirigente rossonero parteciperà a una intervista One to One condotta dal collega di Sky Sport, Luca Marchetti.

L’appuntamento è fissato per il secondo giorno dell’evento, martedì 19 novembre, alle ore 15:00. La presenza di Tare, insediato nel management del Diavolo da giugno, è molto attesa per discutere delle strategie di mercato e del futuro del club. L’organizzazione stessa ha comunicato l’evento con un post dedicato sui propri canali social.

