Calciomercato Milan, Tare allettato dalla clamorosa idea a parametro zero: riflessioni in corso per un motivo. La situazione

Calciomercato Milan, Igli Tare sempre più allettato dall’idea Lewandowski a parametro zero: prossime settimane decisive in tal senso

Nonostante i consistenti investimenti, il Milan si trova ancora ad affrontare il problema del centravanti. Per risolverlo, almeno momentaneamente, il Diavolo starebbe pensando di replicare la strategia vincente che ha portato Luka Modrić in rossonero: acquisire un giocatore di grande esperienza che possa fare da chioccia a giovani come Francesco Camarda.

Calciomercato Milan, Lewandowski il nome caldo per l’attacco

Il nome che sta circolando con maggiore insistenza è quello di Robert Lewandowski, attaccante 37enne del Barcellona. Il suo contratto con i Blaugrana scade il 30 giugno prossimo e il polacco non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Come riporta Tuttosport, il Milan sta monitorando con attenzione la situazione. Se Lewandowski decidesse di chiudere la sua avventura al Barça, il club di Via Aldo Rossi è pronto a muoversi. Il Barcellona può esercitare una clausola unilaterale di rinnovo, ma lo farà solo con il consenso del giocatore.

La crisi dei numeri nove

L’arrivo di Lewandowski risolverebbe solo per un paio di stagioni un problema che persiste da troppi anni. Dopo l’addio di Olivier Giroud, che aveva performato con costanza, gli acquisti si sono rivelati deludenti: Divock Origi, Noah Okafor, Luka Jović e Alvaro Morata non hanno saputo rendere come sperato.

L’ultimo in ordine di tempo ad aver faticato parecchio è Santiago Giménez, arrivato con grandi aspettative. Proprio per questo, il Milan cerca una certezza in attacco, e il nome di Robert Lewandowski rappresenta la soluzione d’esperienza a breve termine.