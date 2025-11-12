Lewandowski, Il Milan offre un biennale per dimostrare impegno a lungo termine. La strategia per battere la Premier League: bomba dalla Spagna

Lewandowski, dalla Spagna assicurano: il Milan pronto ad offrire un biennale all’attaccante polacco con la chiara intenzione di metterlo al centro del progetto

La trattativa per portare Robert Lewandowski al Milan prosegue, e il club rossonero sta definendo la sua strategia contrattuale per convincere il bomber polacco a sposare il progetto in Serie A.

Secondo quanto riportato da Diario Sport, l’obiettivo del Milan è quello di offrire a Lewandowski un contratto di almeno 2 anni.

L’impegno a lungo termine come chiave

Questa scelta contrattuale non è casuale: offrire un biennale (o un accordo più lungo) è la mossa studiata dal Milan per far percepire al giocatore l’«impegno del club nei suoi confronti a lungo termine».

Lewandowski, nonostante l’età (37 anni), è alla ricerca di stabilità e di un ruolo centrale in un contesto competitivo. Un contratto pluriennale dimostrerebbe che il Milan non lo considera un semplice “tappabuchi” temporaneo, ma il leader offensivo su cui costruire il progetto per i prossimi anni.

La sfida agli stipendi della Premier

Questa strategia contrattuale è fondamentale anche per superare lo svantaggio economico rispetto ai club di Premier League. Sebbene le squadre inglesi possano offrire ingaggi superiori, il Milan punta su un mix di centralità nel progetto, garanzia di Champions League e, appunto, la stabilità garantita da un accordo di almeno due stagioni.

La trattativa per la definizione della struttura salariale è al centro dei colloqui che il Direttore Sportivo Igli Tare avrà a breve con l’agente Pini Zahavi. L’offerta di un biennale è la prima mossa per dimostrare che il Milan è pronto a fare sacrifici per assicurarsi il suo attaccante dei sogni.