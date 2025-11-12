Lewandowski Milan: Tare fissa l'incontro con Zahavi per la struttura salariale. Ibrahimovic alza il pressing. E l'attaccante polacco...

Lewandowski Milan, Igli Tare pronto ad incontrare l’agente Zahavi per parlare della struttura salariale del polacco: Ibrahimovic alza il pressing

Il potenziale trasferimento di Robert Lewandowski al Milan sta entrando nel vivo. Il Direttore Sportivo Igli Tare è al centro della complessa operazione e, dopo essere stato contattato di recente dall’entourage del giocatore, ora si prepara per il passo successivo.

Nelle prossime settimane, Tare dovrebbe incontrare l’agente del bomber polacco, Pini Zahavi, per discutere i dettagli cruciali di una possibile struttura salariale che sia compatibile con le rigorose finanze del Milan.

Lewandowski Milan, Ibrahimović il grande sponsor dell’affare

A spingere con forza inaudita per la realizzazione di questo colpo c’è Zlatan Ibrahimović. La presenza e l’influenza dello Svedese nel management rossonero sono determinanti, e Ibra vede in Lewandowski l’attaccante ideale per riportare il Diavolo stabilmente ai massimi livelli.

Al momento, è fondamentale precisare che non è stato raggiunto alcun accordo e le trattative sono appena iniziate, ma il Milan ha dimostrato di voler fare sul serio.

Il progetto Milan attrae la star polacca

Ciò che sta giocando a favore del Milan è l’attrattiva del progetto sportivo presentato al polacco. Lewandowski è particolarmente allettato dalla possibilità di continuare a disputare la Champions League in un contesto che definisce «stabile e competitivo».

Nonostante i club di Premier League possano offrire ingaggi più alti, la priorità di Lewandowski sembra essere la centralità nel progetto tecnico e la possibilità di competere subito per traguardi ambiziosi, elementi che il Milan può garantirgli, specialmente considerando l’incertezza sul suo futuro al Barcellona.