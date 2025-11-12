Lewandowski apre all'addio al Barcellona: «Non ho fretta e sono in pace». Il Milan osserva e ha già avuto approcci. Affare possibile se...

Lewandowski ha di fatto aperto al possibile addio al Barcellona a parametro zero: il Milan osserva e prende nota. Ultime

Il futuro di Robert Lewandowski al Barcellona è sempre più in bilico. Dalle dichiarazioni rilasciate ieri dal ritiro della Polonia, l’attaccante ha di fatto non escluso un suo clamoroso addio al club catalano a fine stagione, nonostante il suo contratto scada il 30 giugno.

Il fuoriclasse polacco ha espresso serenità, ma anche una certa incertezza sul prossimo passo della sua carriera:

PAROLE – «Non ho fretta e sono in pace con me stesso, questa è la cosa più importante. Se ad esempio il Barcellona mi contattasse ora, non saprei cosa rispondere alla domanda sul futuro. Perché devo anche capire cosa sia meglio per me».

Il Milan In Agguato: Interesse Non Passato Inosservato

Non è un mistero che tra i club che stanno monitorando con grande attenzione l’evolversi della situazione c’è anche il mercato Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante di altissimo livello e vedono in Lewandowski l’occasione perfetta per alzare l’asticella del reparto offensivo.

Il Milan ha già avuto «qualche approccio» con l’entourage del giocatore e ha «trasmesso il suo interesse», un segnale che non è passato affatto inosservato al bomber polacco.

Nei prossimi mesi si capirà se Lewandowski potrà diventare una opportunità concreta per il Milan, a patto che le sue richieste d’ingaggio non siano «fuori mercato» e compatibili con i parametri rossoneri.

La Clausola Del Barça

Tuttavia, il Barcellona detiene un’arma contrattuale importante: il club blaugrana ha una clausola unilaterale in proprio favore che permette di prolungare il contratto fino al 2027. Sarà da vedere se e come il Barcellona deciderà di esercitare tale opzione o se darà il via libera a una trattativa per la cessione.